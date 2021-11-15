Fatih Erbakan meydanlara maskesiz döndü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Simav Birinci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erbakan'ın, koronavirüs karantinasından yeni çıkmasına rağmen maske takmadığı görüldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Simav Birinci Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Kütahya'ya geldi.

Kongrede konuşan Erbakan, muhalefetin Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı tutumlarını eleştirdi.

"YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTULMAK"

Muhalefetin içinde gelir gelmez 'İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğim' diyenler olduğunu söyleyen Erbakan, "Ayasofya ile ilgili atılan adım yanlış oldu diyor. 'Ayasofya'nın müze olarak muhafaza edilmesi gerekirdi.' Bir adım sonrasını söyleyemiyorum da zaten bunun bir adım sonrası gelir gelmez Ayasofya'yı müzeye dönüştüreceğim demektir. Bunların hepsi yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktıur. AK Parti gitse bunlar gelse ne olacak?" diye konuştu.

Fatih Erbakan: Ayasofya ile ilgili atılan adım yanlış oldu diyor VİDEO

Erbakan, kongrenin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

KARANTİNADAN SONRA DA MASKE TAKMADI

Geçtiğimiz günlerde çocuklarının okulda koronavirüse yakalanması nedeniyle korona karantinasına giren ve programlarını iptal etmek zorunda kalan Erbakan'ın, Kütahya gezisinde de daha önce olduğu gibi maske takmaması dikkat çekti.

Fatih Erbakan, karantinaya girmeden önce de sık sık koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalar ve aşı karşıtı söylemleriyle gündeme geliyordu.