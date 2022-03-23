Fatih Erbakan: Millet İttifakı'nın millete vereceği bir şey yok

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Millet İttifakı'nın millete vereceği bir şey olmadığını vurgulayarak ittifaktaki 5 partiye "Anadolu İttifakı'nı kuralım" çağrısı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan konuşmasında, seçim ittifaklarına yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Fatih Erbakan, Millet İttifakı’nın milletin sorunlarını çözebilecek çözüm önerilerinin olmadığını söyleyedi.

"MİLLETE VEREBİLECEKLERİ BİR ŞEY YOK"

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak gerektiğini söyleyen Erbakan, "Millet İttifakı'nın bu millete verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Şimdiki söylemlerinden ve geçmiş dönem yaptıklarından ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’. Bu millete verebilecekleri, sorunları çözebilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ne ekonomik buhrandan çıkmak için bir kaynak paketleri, çözüm önerileri var, ne Güneydoğu sorunuyla ilgili çözüm önerileri var, ne de dış politikayla ilgili elle tutulur bir çözüm önerileri var.

"KONUŞMAKTAN İLERİ GİTMİYORLAR"

Bir mutabakat yapıyorlar. 'Avrupa milletine tam manasıyla teslim olacağız. Tekrardan parlamenter sisteme geçeceğiz. İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz.' Bunları konuşmaktan öteye gidemiyorlar. Geliniz, Millî Görüş prensipleri içerisinde paylaşımda, yönetimde adaleti sağlamak üzere borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomiye geçmek ve D60’ı kurmak üzere bir ‘Anadolu İttifakı’nı gerçekleştirelim.

"ORADAKİ 5 PARTİYE SESLENİYORUM"

Milli Selamet İttifakı’nı gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması, kurtuluşa çıkması için bir ittifak altında birleşelim. Bu çağrımızı bir kez daha özellikle oradaki 5 tane partiye yapıyoruz. Bu olmazsa dahi bizim Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere en güçlü bir şekilde gireceğimizi ve çok ciddi bir aktör olarak Türk siyasetine yön vereceğimizi de ifade etmek istiyorum.” dedi.

"ANKETLERDE YÜZDE 10'A ULAŞTIK"

Fatih Erbakan, ayrıca Doğu ve Güneydoğu’daki 15 ilde yaptırdıkları anketlerde yüzde 9’luk bir oy oranına ulaştıklarını ifade ederek, İstanbul’un 20 ilçesinde yaptıkları ankette de yüzde 9,5’luk oy oranına ulaştıklarını söyledi. Erbakan, 69 ilde yapılan ankette de kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 10,5’luk bir oy oranına ulaştıklarını belirtti.

Fatih Erbakan basın toplantısının ardından, Yenimahalle ve Demetevler’de esnaf ziyaretinde bulundu.









