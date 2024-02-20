Fatih Erbakan, muhalif gazetecilerin gözdesi oldu 28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan'a operasyon çeken isimler arasında yer alan Murat Yetkin'e konuşan Fatih Erbakan, Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde daha şanslı olduğunu söyledi.

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Yeniden Refah Partisi (YRP), 2023 Mayıs genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer aldı.

YRP'nin 31 Mart seçimleri için aday belirleme sürecinde de AK Parti ile ittifakı gündemde geniş yer tuttu.

Uzun süre devam eden heyetler arası görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve ittifak yapılamadı.

Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il ve ilçe adaylarını duyurdu.

AK Parti'ye yüz çeviren Erbakan'ın bu çıkışından sonra muhalif yayın mecralarının kapıları sonuna kadar açıldı.

Bu kapsamda Erbakan, Murat Yetkin'e konuştu.

Erbakan, röportajda büyükşehirlerde seçim sonucu tahminlerini açıkladı.

"İstanbul’da Ekrem Bey daha şanslı"

Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.

28 Şubat aparatlarının gözdesi oldu

AK Parti ile anlaşamayınca Erbakan, adeta muhalif medyanın gözdesi haline geldi.

28 Şubat'ın günümüzdeki devamı niteliğindeki gazetecilerin röportaj için sıraya girdiği Erbakan, açıklamalarında iktidarı hedef alıyor.

O gazetecilerden biri de Murat Yetkin...

Yetkin, 28 Şubat'ta ordunun sözcülüğünü yapan isimlerden biriydi.

Necmettin Erbakan'a medya üzerinden çekilen operasyonda onun da imzası vardı.

Babasını terletenlerle yan yana

Bu kapsamda Fatih Erbakan'ın, 1997 sürecinde merhum babasını terleten güruhla kol kola görünmesi Necmettin Erbakan'ı sevenlerin de tepkisine yol açıyor.