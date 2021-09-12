Fatih Erbakan: Potansiyel cumhurbaşkanı adayım

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, potansiyel cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti çalışmaları için geldiği Konya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Fatih Erbakan, ittifaklar konusuna da değindi.

Daha önce Cumhur İttifakı ve Millet İttifak dışında üçüncü bir ittifak oluşturulması yönünde yaptığı çağrıyı hatırlatan Erbakan bu çağrısını "fikir jimnastiği" olarak nitelendirdi.

"GAYRIRESMİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

İttifaklar konusunda partiler arasında henüz resmi bir temas yürütmediklerini ancak bazı gayriresmi görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

"POTANSİYEL CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

Erbakan'a kendisinin seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı da soruldu.

Erbakan, "Potansiyel cumhurbaşkanı adayım. Makam için, mevki için şahsi beklentiler için yola çıkmadığımızdan hep söylediğimiz Milli Görüş'ün projeleri, teklif ettiğimiz adımlar bir başka cumhurbaşkanı tarafından atılacaksa da yok illa biz olmamız lazım diye bir iddiamız da olmaz. Bunu görmezsek sorumluluktan da kaçmayız." dedi.