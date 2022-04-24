Fatih Erbakan: Tabanımız açısından Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Seçimlerin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya kalması durumuna yönelik açıklama yapan Fatih Erbakan, Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarih yaklaştıkça, partiler de politikalarını daha net ifade etmeye başladı.

Parti liderlerinin açıkladığı adaylar ve destekleyeceklerini ifade ettikleri isimlere yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da adaylara destek noktasında düşüncelerini aktardı.

Erbakan, aday çıkaracaklarını ancak ikinci tura kalamazlar ise tabanları açısından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyebileceklerini söyledi.

"Tabanımız açısından Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracaklarını açıklayan Erbakan, "Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz. Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre kimseye destek vermeyiz deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır." ifadelerini kullandı.

6'lı masayı yorumladı

Erbakan, "91'deki Refah Partisi'nin MÇP ve İDP'nin yaptığı ittifaktan esinlenmiştik. Seçmen tabanı birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesinden sinerji doğabilir diye çağrıda bulunmuştuk. Hala çağrımız geçerlidir. O dönem yüzde 17 oy alınmıştı. Benzemezlerin bir araya gelmesiyle sinerji doğmuyor. 6'lı masada CHP'nin olması, özellikle AK Parti'den kopan, kopmayı düşünen kararsız seçmen için bir bariyer oluyor. CHP, DSP, HDP ile ittifak yapsa daha sinerjik olabilir." dedi.