Fatih Erbakan'dan 6'lı masa toplantılarına altın günü benzetmesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masa toplantılarını kadınların altın günü toplantılarına benzeterek "Toplam 36 kez bir araya gelmiş, peki ortaya ne çıkmış" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılan 2. İl Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada 6'lı masada toplanan muhalefet parti liderlerine tepki gösteren Erbakan, altılı masa toplantılarını kadınların altın gününe benzetti.

"36 kez bir araya gelmiş, peki ortaya ne çıkmış"

Erbakan, ''Altılı masaya yönelik eleştirilerimizi de biliyorsunuz. 'Ne kasa, ne de masa' diyerek duruşumuzu ortaya koyarken, altılı masa denilen ve toplantıları artık altın gününe dönen ittifaktaki sıkıntılara da sık sık dikkat çekiyoruz. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış. Aylardır Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı, kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi, bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz. Neden mi fayda gelmez. Bir kısmı 10 seneden fazla AK Parti hükümetlerinde görev yaptılar, en kritik kararlara imza attılar, Ülkeyi birlikte borçlandırdılar. Milyarlarca doları faize birlikte verdiler. Ülkenin devletin varlıklarını birlikte sattılar. Tarımı hayvancılığı birlikte bitirdiler. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomi modelini yıllarca birlikte uyguladılar. Suriye’yi, Irak’ı, Libya’yı bu hale birlikte getirdiler. Ülkeyi, devleti FETÖ’ye birlikte teslim ettiler. Şimdi çıkmış diyorlar ki 'Türkiye'yi biz kurtaracağız', Madem kurtaracaktınız, onca yıl en kritik görevlerde bulunurken kurtarsaydınız” dedi.

CHP'yi eleştirdi: Bunların hiçbirinden millete bir hayır gelmez

6'lı masadaki ana muhalefet partisi CHP'yi de eleştiren Fatih Erbakan, ''28 Şubat’ın ateşli savunucusu CHP. İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı CHP, Ayasofya’nın cami olmasına üzülen CHP. Parti içinde LGBT Komisyonu kuran CHP, 6 yaşında çocuğa Kuran öğretmek çağdışılıktır diyen CHP. İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran 89-94 arasında bütün belediyeleri perişan eden CHP. CHP zihniyeti dediğimiz budur işte. Hayır, bunların hiçbirinden millete bir hayır gelmez'' şeklinde konuştu.