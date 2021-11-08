Fatih Erbakan'dan asgari ücret açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2022 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına günler kala 'asgari ücret' tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

"ÇALIŞANLARIMIZI HANGİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu aralar bazı Sayın bakanların ‘Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gereklidir’ mealindeki açıklamaları karşısında şu soruyu sormak gerek. 'Çalışanlarımızı hangi enflasyona ezdirmeyeceğiz? 'Özel sipariş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu mu'.

"MİLLETİMİZİN YENİDEN REFAH İKTİDARINA BİR AN EVVEL KAVUŞMASI HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR"

Artık çocukların dahi hissettiği yüzde 50 seviyesine dayanmış gerçek enflasyona mı ezdirmeyeceğiz?. Milletimizin ‘önce millet’ anlayışına sahip, paylaşımda adaleti tesis edecek, ‘yaşanabilir Türkiye’yi hayata geçirecek Yeniden Refah iktidarına bir an evvel kavuşması hayati öneme sahiptir"