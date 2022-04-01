Temel Karamollaoğlu’nun 'Hayatta olsa CHP ile birlikte olurdu' sözlerine cevap veren Fatih Erbakan, "Erbakan Hoca hayatta olsaydı çizgisinden ödün vermeden mücadelesine devam ederdi" dedi.

Siyasette, özellikle milli görüş çizgisindeki partiler arasında "Necmettin Erbakan yaşasaydı nerede olurdu" tartışması devam ediyor.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, katıldığı bir programda "Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olurdu." sözleri büyük tepki çekmişti.

KARAMOLLAOĞLU: ERBAKAN HOCA CHP'Lİ OLURDU

Özellikle 28 Şubat mağdurlarından sert tepki alan Karamollaoğlu'na bir cevap da Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve İl Sorumluları Toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'Erbakan Hoca' cevabı ViDEO

"HERKES BİR TARAFA ÇEKTİ"

Karamollaoğlu'nun sözlerini hatırlatan oğul Erbakan, babasının hayatta olsaydı milli görüş çizgisinde mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Erbakan konuya ilişkin şöyle konuştu:

‘’Bir kısım ‘CHP'li olurdu’ diyor, diğer bir kısmı 'CHP'li olur mu? Asıl Erbakan Hoca Cumhur İttifakı’yla olurdu' diyor. Herkes bir tarafa çekti.





"ASLA CHP İLE BİRLİKTE OLMAZDI"

Bir defa burada Yeniden Refah Partisi olarak Milli Görüş'ün temsilcisi olarak şunu söylemek isterim; Erbakan Hocamız, 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, 'Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı.

Cami olmamalıydı' diyen, 'İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ni mutlaka geri getireceğim' diyen, Osmanlı Dönemi'ni 'Bir zulüm dönemiydi' diye tanımlayan CHP'yle asla ama asla birlikte olmazdı.

Erbakan Hocamız, hayatta olsaydı Yeniden Refah Partisi gibi tek başına da kalsa milli görüş çizgisinden ödün vermeden mücadelesine devam ederdi.’’