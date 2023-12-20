Fatih Erbakan'dan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile iş birliği açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'den kendilerine Ankara, İstanbul ve İzmir için iş birliği teklifi geldiğini ve konunun istişare aşamasında olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler için çalışmalar hız kazandı.

31 Mart'ta halk sandık başına gidecek.

Seçim tarihi yaklaşırken, yerelde iş birliği konusunda hem iktidar hem de muhalefette arayışlar devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nda MHP ile AK Parti arasında istişarelerde sona yaklaşılırken aralık ayı sonunda belediye başkan adaylarının da açıklanması bekleniyor.

İş birlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra nasıl bir adım atacağı merak konusuydu.

Erbakan, yaptığı açıklamada Ankara, İstanbul ve İzmir için gelecek iş birliği tekliflerine açık olduklarını belirtmişti.

"Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için aday tanıtım toplantısına katılan Erbakan, bu yönde teklif aldıklarını söyledi.

Erbakan, gelen teklifin parti içinde istişare sürecinin başladığını ve yakın zamansa kararlarını açıklayacaklarını söyledi.

Erbakan şöyle konuştu: