Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Kimi kastediyorsanız, cesaretiniz varsa söyleyin Gazeteci Fatih Portakal, kendisini eleştiren gazetecileri "satılık kalem" olmakla itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Açıklayamazsanız yazıklar olsun size" dedi.

ensonhaber.com

Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimi de kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nu başarısızlığı nedeniyle istifaya çağıran gazeteciler de kendisi tarafından hedefe konuldu.



Sözcü TV haber bülteninde gündeme dair açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini istifaya davet eden ve eleştiren gazetecileri "satılık kalemler" olarak itham etmesi sonrası tepki gösterdi.

"Cesaretiniz varsa kimi kastettiğinizi söyleyin"

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na hitaben şunları söyledi: