Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi partilerde aday belirleme süreci hız kazandı.
Bu süreçte sürpriz yaşanan ilçelerden biri de Kadıköy oldu.
Halk TV'de hesaba çektiler
Türkiye genelinde Komünist Başkan olarak tanınan ve Tunceli'de Belediye Başkanı olan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'den aday olarak CHP'yi şaşırttı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Halk TV'ye katılan Maçoğlu, CHP yanlısı Şirin Payzın tarafından adeta hesaba çekilmişti.
"Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'de ne işi var?"
Maçoğlu'nun Kadıköy'den aday olmasına bir eleştiri de Sözcü TV'de Anahaber sunucusu olan Fatih Portakal'dan geldi.
Portakal eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:
"Ya Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'de ne işi var? Yani Bağdat Caddesi'ne çıkacak, veya Feneryolu'na gidecek 'Arkadaşlar devrim yapıyoruz hadi, yürüyün devrime karşı' mı diyecek? Veya bahçelere domates mi ekecek? Kolektif üretelim, kolektif kazanalım naralarıyla mı insanlardan oy isteyecek?"
"Zengin kesime devrimden mi bahsedeceksin?"
Sözlerinin devamında Portakal şöyle dedi:
"Oradakiler con con zaten. Bağdat Caddesi, ne bileyim Fenerbahçe'yi biliyorsunuz. Con con dediğim yani zengin kesim demek istiyorum. O kadar da açık konuşmayalım. Herkesin bildiği şey. Şimdi orada Fatih Maçoğlu'nu görse 'Komunist Başkan hoşgeldin' diyecek tamam da ne yapacaksın sen adama? Ne anlatacaksın yani? Devrimden mi bahsedeceksin. Fatih Bey ne anlatacaksın Fener Yolu'ndaki insanlara? Ne bileyim Kalamış'taki, Suadiye'deki, Erenköy'deki."
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