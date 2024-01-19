Fatih Portakal'dan Maçoğlu yorumu: Kadıköy'de ne işi var Fatih Portakal, yerel seçimler için Kadıköy'den aday gösterilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'na eleştirilerde bulunarak, "Kadıköy'de ne işi var? Bahçelere domates mi ekecek? Devrimden mi bahsedeceksin?" dedi.

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Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyasi partilerde aday belirleme süreci hız kazandı.

Bu süreçte sürpriz yaşanan ilçelerden biri de Kadıköy oldu.

Halk TV'de hesaba çektiler

Türkiye genelinde Komünist Başkan olarak tanınan ve Tunceli'de Belediye Başkanı olan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'den aday olarak CHP'yi şaşırttı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Halk TV'ye katılan Maçoğlu, CHP yanlısı Şirin Payzın tarafından adeta hesaba çekilmişti.

"Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'de ne işi var?"

Maçoğlu'nun Kadıköy'den aday olmasına bir eleştiri de Sözcü TV'de Anahaber sunucusu olan Fatih Portakal'dan geldi.

Portakal eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:

"Ya Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'de ne işi var? Yani Bağdat Caddesi'ne çıkacak, veya Feneryolu'na gidecek 'Arkadaşlar devrim yapıyoruz hadi, yürüyün devrime karşı' mı diyecek? Veya bahçelere domates mi ekecek? Kolektif üretelim, kolektif kazanalım naralarıyla mı insanlardan oy isteyecek?"

"Zengin kesime devrimden mi bahsedeceksin?"

Sözlerinin devamında Portakal şöyle dedi: