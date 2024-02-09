Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e tepki: Artık kabak tadı verdi CHP'ye ve Özgür Özel'e tepkide bulunan Fatih Portakal, "CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık kabak tadı verdi. Koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı." dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kala, partilerin aday belirleme süreci devam ediyor.

CHP'de Kurultay'dan beri devam eden karmaşa, parti içini daha da karıştırırken, aday seçiminde de henüz ortak noktada buluşulabilmiş değil.



Muhalefete eleştirileriyle öne çıkan gazeteci Fatih Portakal da, CHP'deki bu bölünmüşlükten dert yanmayı sürdürüyor.

"Kemal Kılıçdaroğlu nisandan sonrasına pozisyon almaya hazırlanıyor"

Sözcü TV Ana Haber'de, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bırakmadığına yönelik sözlerine değinen Portakal şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu belki de nisandan sonrasına hazırlıyor. Karşısında belki de Erdoğan'ı görmek istiyor, belli olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu bence nisandan sonrasına pozisyon almaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu siyaseti bırakmadığını söyledi."

"Özgür Özel partiye sahip değil"

Özgür Özel'in partiye sahip olmadığını söyleyen Portakal şu ifadeleri kullandı:

"Diğer taraftan CHP'nin vermiş olduğu görünüm. (Özgür Özel) Partiye sahip mi? Bana soracak olursanız çok da sahip olmadığını görüyoruz? Daha Çankaya, Kadıköy, Bakırköy belirlenemedi. Yarın belirlenmesi gerekiyordu, MYK, parti meclisi haftaya ertelendi. Ve kavganın olduğu özellikle Çankaya, Kadıköy, Bakırköy ve diğer büyük açıklanmamış illerde grupların karşılıklı olarak seslerini yükselttiği ifade ediliyor."

"Artık kabak tadı verdi"

Sözlerinin devamında Portakal, "Ama artık hani derler ya 'kabak tadı verdi'. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı." dedi.