Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'nın yerli milli bir çizgide durduğunu belirterek, "Atatürk yaşasaydı Cumhur İttifakı'nı desteklerdi." dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Başak Şengül'ün sunduğu "Mesele" programının konukları Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, ski Devlet Bakanı Masum Türker ve Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat oldu.

Programın bir bölümünde muhalefetin "yerlilik ve millilik" bakış açısı tartışıldı.

"Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevden alırdı"

Söz alan Ferhat Murat, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın sosyal medya hesabından muhalefeti eleştirdiği konuşmalarına değinerek, "Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk de yaşasaydı, Aslı hanımla benzer tepkiyi verirdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevden alacağını düşünüyorum. Çünkü Libya Tezkeresi'ne hayır oyu verdi. Türkiye'yi sürekli yurtdışına şikayet etmesi sebebiyle. En son yaptığı Türkiye'nin uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti. Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'yı destekleyelim dedi, Atatürk'ün tarafsızlık politikası vardır biliyorsunuz." dedi.

Ferhat Murat: Atatürk yaşasaydı Cumhur İttifakı'nı desteklerdi - Video

"Atatürk yaşasaydı Cumhur İttifakı'nı desteklerdi"

Murat, "Baktığınız zaman rahmetli Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı, şu günkü politikalara baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nı desteklerdi. Çünkü dış politikadaki bu tarafsızlık, bunun sağladığı avantajlar, gaz merkezi haline gelmemiz, Kıbrıs politikası, Doğu Akdeniz, yerli milli savunma sanayinin gelişmesi, yerli aracımız TOGG2un ortaya konması, birçok şeyi sayabiliriz. Bunlar Atatürk'ün politikalarıdır." ifadelerini kullandı.