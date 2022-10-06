Ferhat Murat, Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışıyla Erdoğan'ın son dönemde artan desteğine ilave bir destek daha sağlamış olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışı kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor..

Muhalif kesimlerden de tepki gören Kılıçdaroğlu'nu, İletişim Uzmanı Ferhat Murat yorumladı.

tvnet'te Semra Karabaş ile Yusuf Dinç'in konuğu olan Ferhat Murat, Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilave bir destek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Anayasal bir düzenlemeyle çözelim' mesajına da CHP'nin yanıt veremediğini belirten Murat, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığınız gündem değiştirme çabasını, rakibinize sağladığın menfaati hesap etmeden bu hamleyi yapmamanız gerekiyor. Cumhurbaşkanı dün grup toplantısında çok coşkulu bir kalabalıkta tüm Türkiye'ye net bir şekilde başörtüsünü anayasal bir düzenlemeyle çözelim mesajını verdi. Ama siz buna karşılık veremediniz.

"Sayın Erdoğan elini bir tık daha yükseltmiş oldu"

Yine Kürtlere ve Alevilere yönelik anayasal çözümler yasal çözümler ortaya koyalım dediğinde aslında elini bir tık daha yükseltmiş oldu Sayın Erdoğan. Kemal bey yaptığı bu hamleyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde artan desteğine ilave bir destek sağlamış oldu"

Ferhat Murat, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını yorumladı VİDEO

