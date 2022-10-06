Petrol
94.12
0.80%
Euro
18.298
-0.35%
Dolar
18.5778
-0.27%
Altın
1.022
-0.23%
Borsa
3554
1.99%
Bitcoin
376.530
0.52%
BTXN Coin
10.78
1.31%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Ferhat Murat kimdir

    Çeşitli kurum, kuruluş ve siyasilere iletişim danışmanlığı yapan Ferhat Murat, siyasal iletişimci ve iletişim uzmanıdır.
    • 06.10.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 18:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ferhat Murat kimdir

    Ferhat Murat, katıldığı bir canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde artan desteğine ilave bir destek sağladığını belirten açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Peki siyasal iletişimci ve iletişim uzmanı olan Ferhat Murat kimdir..

    Ferhat Murat kimdir

    Siyasal İletişimci, iletişim uzmanı Ferhat Murat, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra yurtdışında yabancı dil ve yönetim organizasyon alanında eğitimler aldı.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Ferhat Murat, yüksek lisans eğitimini İstanbul’da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ana bilim dalında iletişim alanında tamamladı.

    2005 yılından bu yana kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve medya alanında çalışmalar yapan Ferhat Murat, Türkiye’nin farklı noktalarındaki seçim kampanyalarında aktif rol aldı.

    2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Bursa Büyükşehir ve Ağrı’daki seçim kampanyalarını yönetti.

    Ferhat Murat; halen çeşitli kurum, kuruluş ve siyasilere iletişim danışmanlığı yapmaya devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

    Ferhat Murat kimdir #1


    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti
    Gündem

    Meral Akşener, Sözcü gazetesini ziyaret etti

    Arnavutköy'de sözlü taciz şüphelisini, kızın ailesi yakaladı
    3. Sayfa

    Arnavutköy'de sözlü taciz şüphelisini, kızın ailesi yakaladı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir