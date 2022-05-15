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    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO üyeliğine başvurusu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
    • 15.05.2022 - 23:52
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 00:13
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı açıklamaları, iki ülkede endişe ile karşılandı.

    Finlandiyalı ve İsveçli liderler, Türkiye'yi ikna etmek için diplomasi trafiğini artırmayı hedefliyor.

    İHA'nın haberine göre; Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvuracağını bir basın toplantısı sırasında duyuran Niinistö’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının Finlandiya için endişe oluşturup oluşturmadığı soruldu.

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeniden görüşmeye hazırım"

    Niinistö yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu beni şaşırttı, çünkü yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptım. Ve aslında, NATO üyeliğine başvurumuzu olumlu olarak değerlendireceğini söyledi. Kendisine teşekkür ettim. Ancak bunlar dün duyduklarımızdan farklıydı. Bence şu anda ihtiyacımız olan şey, net bir cevap. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gündeme gelen sorunlar hakkında yeni bir görüşme yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım #1

    "Onay sürecinin hızlı olmasını istiyoruz"

    Başbakan Marin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Onay sürecinin mümkün olduğu kadar kısa ve sorunsuz geçmesini umuyoruz. Bu nedenle, pek çok NATO üyesi ülkeyle, bahar aylarında sürecimizi ve NATO’ya katılma yeteneklerimizi tartıştık. Bu yüzden, önümüzdeki birkaç ay içinde bu sürecin mümkün olduğunca sorunsuz ve hızlı olmasını sağlamaya çalışacağız. Finlandiya’nın veya İsveç’in NATO üyeliği konusunda herhangi bir sorun olacağına dair NATO’dan herhangi bir belirti görmedik. NATO ile zaten bağlantılı olan tüm yeteneklere sahibiz. Ve biz NATO’nun yakın ortağıyız. Ancak bazı sorulara ilişkin belirli açıklamalar gördük. Bu tartışmaları ülkelerle ve bakanlarla yapmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer liderlerle de çok sakin bir şekilde her konuyu tartışıyoruz ama sorun çıkacağını sanmıyorum" dedi.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Erdoğan ile yeni bir görüşme yapmaya hazırım #2


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