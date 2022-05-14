Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde

Finlandiya ve İsveç'in Rusya tehdidine karşı NATO'ya üyelik için başvuru yapmak istemelerine rağmen Türkiye'nin soğuk duruşu, dünya gündemine oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, tüm dünyayı diken üstünde tutmaya devam ediyor.

Bölge ülkeleri, Rusya'nın bu saldırganlığı karşısında NATO ile daha fazla yakınlaşmanın yollarını arıyor.

İlk olarak Finlandiya hükümeti, ülkenin NATO üyeliği için başvuruda bulunacağını açıkladı.

Ardından İsveç'in de aynı gün NATO'ya üyelik hakkında girişimleri başlatacağı iddia edildi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini veto edecek mi?

Tüm bu gelişmelerin ortasında ise Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye, terör örgütü PKK ve YPG'ye en çok yardımda bulunan, teröristleri ülkelerinde barındıran Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine soğuk bakıyor.

NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin, üyelerin hepsinin onayı ile başvurusu kabul edildiği için, Türkiye'nin vetosu üyeliği engelliyor.

Erdoğan'ın açıklaması, dünya medyası ve sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cuma namazı sonrası konuyla ilgili açıklamaları, dünya medyasında geniş yer bulurken, sosyal medyada da birçok Batılı ülkenin gündemine oturmuş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK ve YPG'ye yaptığı yardımları hatırlatarak, bu iki ülkenin üyelik başvurusuna soğuk baktıklarını açıkça belirtmişti.

"İkinci bir yanlışı yapmak istemiyoruz"

"Daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı önceki yönetimler. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz." ifadelerini kullananan Erdoğan, "İkinci yanlışı işlemek istemiyoruz." demişti.

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine olumlu değiliz

Finlandiya: "Gecikmeden başvuru yapmalıyız"

Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.

"Finlandiya tüm savunma ittifakını güçlendirecek"

Finlandiya’nın üyelinin, tüm savunma ittifakını güçlendireceği belirtilen açıklamada, “Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz. NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır"

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın üyelik süreciyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

Stoltenberg, "Finlandiya üyelik başvurusu yaparsa NATO'da memnuniyetle karşılanacak, katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır." dedi.

İsveç'ten de aynı gün açıklama bekleniyor

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen'in haberine göre, İsveç hükümeti, 16 Mayıs Pazartesi günü, NATO üyeliğine başvuruda bulunacağına yönelik kararını açıklayacak.

"Bütün planları hazırladık"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararı almasından sonra İsveç'in hareketsiz durmasının mümkün olmadığını söyledi.

AA'nın haberine göre, olası bir NATO üyeliği başvurusu için bütün planları hazırladıklarını aktartan Linde, şunları kaydetti:

"30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak"

"Kriterleri karşılarsak sürecin kendisinin çok hızlı ilerleyebileceği anlamına geliyor. 30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak.

NATO üyeliği için bizim hoş karşılanmayacağımız anlamında bir işaret yok ama oylama sürecinde bir şeyler olabileceği de ihtimaller dahilinde ön görülüyor."