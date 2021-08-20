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    Firari eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhanlı, yakalandı

    "Silahlı terör örgütüne olma", "görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan aranan eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Diyarbakır'da yakalandı.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 19:34
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    Firari eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhanlı, yakalandı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda,  firari eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı.

    HAKKINDA 10 AYRI ARANMA KAYDI BULUNUYOR

    Kadirhanlı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 10 ayrı UYAP aranma kaydı bulunuyor.

    Öte yandan operasyonda 7 adet sim kart, 1 adet laptop, 1 adet tablet, 1 adet harici bellek, 1 adet ajanda ele geçirildi.

    Firari eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhanlı, yakalandı VİDEO

    Firari eski HDP Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhanlı, yakalandı #1

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