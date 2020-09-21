Fransa'da Macron'un partisinin ikinci ismi Person istifa etti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin ikinci adamı konumundaki Pierre Person, partinin yeni fikir üretemediği için genel başkan yardımcılığından istifa etti.

Pierre Person, Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı.

"PARTİ, ARTIK YENİ FİKİRLER ÜRETMİYOR"

"LREM, artık yeni fikirler üretmiyor." diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.

YÖNETİM KURULUNA DA İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.

LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.

Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.