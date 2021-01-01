Fransız gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü ile bahsetti

Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda 'oyun değiştirici lider' olduğunu söyledi.

Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, gazetenin internet sitesinde yayınlanan "21. yüzyılda Türkiye: Erdoğan'ın zihninde" başlıklı videoda, ülkeyi 2003'ten bu yana yöneten Erdoğan'ın ülkede yıllarca ezilen bir kesimin sesi olduğunu dile getirdi.

"DARBELER, DEMOKRASİ VE İSTİKRARA ZARAR VERDİ"

Türkiye’de asıl demokratikleşmenin 1945’te tek partili sistemden çok partili sisteme geçişle başladığını vurgulayan Merchet, ülke tarihindeki darbelerin demokrasi ve istikrara zarar verdiğini ifade etti.

"ERDOĞAN DÖNEMİNDE DEMOKRASİ SANDIĞA YANSIDI"

Merchet, başa geldiğinde karşısında askeri vesayet bulunan Erdoğan'ın döneminde demokrasinin sandığa yansıdığını, son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın muhalif partilerce kazanılmasının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR EKONOMİK ORTAK"

Türkiye’nin gönüllü olarak Avrupa'nın bir parçası olma iradesini gösterdiğini dile getiren Merchet, çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığı birçok Avrupa ülkesi için Türkiye'nin önemli bir ekonomik ortak olduğunu vurguladı.

"AVRUPA, 80 MİLYON MÜSLÜMANI İÇİNE ALMAK İSTEMİYOR"

Merchet, Avrupa'nın, 1950'lerden bu yana süren kararlı çabasına rağmen çeşitli gerekçelerle Türkiye'ye kapılarını kapattığını, bunun asıl nedeninin 80 milyon Müslümanı barındıran bir ülkeyi içine almak istememesi olduğunun altını çizdi.

"ABD'NİN KAPI KAPATTIĞI TÜRKİYE, ORTA DOĞU VE ASYA'YA YOĞUNLAŞTI"

"AB‘nin kapılarını kapatması, Türkiye’nin kendi bölgesine Orta Doğu ve Asya'ya yoğunlaşmasına kapı açtı." diyen Merchet, bazı Fransızları şoke etse de Türkiye’nin Afrika’daki varlığının, THY'nin kıtaya en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketi olmasının makul karşılanması gerektiğini söyledi.

"BATI, DÜNYADAKİ GÜÇ TEKELİNİ KAYBETTİ"

Merchet, "Batı, dünyadaki güç tekelini kaybetti. Afrika kıtasında son zamanlarda Türkiye'den başka Çin, Rusya hatta İsrail de varlık gösteriyor." ifadesini kullandı.

"EKONOMİK SIKINTIYA RAĞMEN, TÜRKİYE İLERLİYOR"

Son zamanlarda ekonomik sıkıntıları olsa da askeri teknolojide Türkiye'nin gittikçe ilerlediğine dikkati çeken Merchet, operasyonlarda büyük başarı gösteren insansız hava araçları sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini daha da geliştireceğine işaret etti.

"ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ BİR ORDUSU VAR"

Fransız gazeteci, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'’ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye, Libya, Suriye, Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda, güçlü bir aktör olarak bulunuyor." ifadesini kullandı.

"ÇOĞUNLUĞU ARKASINA ALDIĞI İÇİN BU KADAR GÜÇLÜ"

Türkiye'de çoğunluğu oluşturan muhafazakar kesimin yıllarca dinini yaşamasına yönelik imam hatiplerin kapatılması, başörtüsü yasağı gibi baskılara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendini ifade imkanı bulduğunu belirten Merchet, "Erdoğan çoğunluğu arkasına aldığı için bu kadar güçlü." dedi.

"ERDOĞAN'IN MÜDAHALELERİ, OYUNU DEĞİŞTİRDİ"

Jean-Dominique Merchet, Erdoğan'ın gösterdiği stratejik cesaret ve hayata geçirdiği askeri araçlarla öne çıktığını aktararak, "Müdahaleleri Libya ve Kafkasya'da oyunu değiştirdi, askerleri halen Suriye'de bulunuyor, müttefiki Rusya'nın desteğiyle oradaki çatışmada Türkiye kilit rol oynuyor." yorumunu yaptı.

"ATATÜRK'TEN BU YANA HİÇBİR LİDER, ÜLKEYİ BU DENLİ DEĞİŞTİRMEDİ"

Merchet, Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana hiçbir Türk liderin ülkeyi bu denli derinlemesine değiştirmediğini vurguladı.