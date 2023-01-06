Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dijital yayıncı Adem Metan'a konuk olduğu programda muhalefetin oluşturduğu 6'lı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 seçimlerine kısa bir süre kala siyasetin gündemindeki yoğunluk sürüyor.

Son olarak 10. kez bir araya gelen 6'lı masa yine bir aday çıkaramadan dağıldı.

Farklı görüşten konukları ile yaptığı sohbetleriyle tanınan dijital yayıncı Adem Metan, konuk aldığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile, 6'lı masanın milletteki karşılığını değerlendirdi.

"6'lı masa kendilerine dahi umut olmaktan uzak"

6'lı masa hakkında yorumlarda bulunan Oktay, "6'lı masa diye bir şey çıktı ortaya, güya umut ve ümit vadediyor. Toplumumuz çok hızlı bir şekilde de gördü. Bırakın topluma ümit olabilmelerini, kendilerine ümit ve umut olmaktan uzak, kendi sorunlarını konuşabilmekten dahi aciz, bir yapı oldukları ortaya çıktı. 6 tane vatandaşın karar alması ve hızlı karar alması ayrıca bunu aynı kararlılıkla uygulayabilmesi mümkün mü?" dedi.

Fuat Oktay: 6'lı masa topluma değil, kendisine bile umut olamadı - Video







"İBB Başkanı'nı Atina'dan gelip tebrik ediyorlar"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Oktay, "Libya ile ilgili bir adım attığımızda ses Rum'dan geliyor, Yunanistan'dan geliyor. Bunlar normal. Kimin gelip kimi tebrik ettiğini görüyoruz dimi? İBB Başkanı'nı Atina'dan gelip tebrik ediyorlar 'Yanındayız' diye. O yanında olan kardeşine söyle, genel kurmay başkanına söylesin, Bodrum'u arkasına alan fotoğraflar koymasın oraya bir daha. Bu tür fotoğraflara Türkiye müsade etmez ve gereğini yapar." ifadelerini kullandı.





"Cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz olan bu yapı kukla arıyor"



Oktay, "Ansızın geleceğiz dediğinde Türkiye boş konuşmaz. Söylerse yapar. Hele Recep Tayyip Erdoğan hiç boş konuşmaz. Kendilerinin bile sayılarını bilmedikleri, daha bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekten aciz olan bu yapı kukla arıyor. Böyle bir yapının başarılı olabilmesi mümkün mü? Mümkün mü böyle bir yapının Türkiye'yi enerjide bir üsse dönüştürebilmesi? Burnunun dibini göremeyen bir yapı, her gün birbirlerini ziyaret edip yemek yemekle meşguller." yorumunda bulundu.



