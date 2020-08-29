Fuat Oktay: Avrupa Birliği samimiyetsizlik içinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'e yönelik tutumunu samimiyetsizlik olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı içerisinde yürüttüğü faaliyetler konusunda, Avrupa Birliği'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olmasını "samimiyetsizlik" olarak niteledi.

"AVRUPA BİRLİĞİ, BAŞKA PLANLAR İÇİNDE"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir."