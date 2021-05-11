Fuat Oktay İdlib'te şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Fuat Oktay İdlib'te şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit düşen askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

İdlib’te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucu, 1 askerimiz şehit olurken, 4 askerimiz yaralandı.

“KALLEŞ SALDIRI…”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit düşen askerimiz için başsağlığı mesajı yayınlandı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.