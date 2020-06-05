Fuat Oktay: Terörden medet umanları millet affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de dokunulmazlıkları düşerek haklarında yakalama kararı çıkarılan vekillerle ilgili kararı eleştirenlere tepki gösterdi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan bu gelişmelerin ardından gelen tepkiler üzerine, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu:

"SİYASİ ÇIKAR UĞRUNA TERÖRDEN MEDET UMANLAR.."

"Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur."

"Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir."

"Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir."

"Milletimizden aldığı destek ve oyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir taraftan ülkemize hizmet için durmadan, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam ederken bir taraftan da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."