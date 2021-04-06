Fuat Oktay'dan emekli amirallerin bildirisine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 104 emekli amiralin darbe imalı yayınladığı bildiri hakkında "Kimsenin bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, 104 emekli amiralin darbe imalı yayınladığı bildiriye tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"BU BİR DARBENİN ÖN BİLDİRİSİDİR"

"Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir. Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur.

"BUNA SESSİZ KALACAK DEĞİLİZ"

Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz. Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır, silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz.

"KİMSENİN O BEMBEYAZ ÜNİFORMAYI KİRLETMEYE HAKKI YOKTUR"

Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız."