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    Gaziantep'te eşekli eylem, Gelecek Partili ilçe başkanının düşmesiyle son buldu

    Gaziantep'te protesto amacıyla eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasının ardından eşekten düştü.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 17:50
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    Gaziantep'te eşekli eylem, Gelecek Partili ilçe başkanının düşmesiyle son buldu

    Akaryakıt fiyatlarına peşpeşe gelen zamlar gelmeye devam ediyor.

    Bu durumu protesto etmek isteyen Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi.

    AKARYAKIT İSTASYONUNA EŞEK ÜSTÜNDE GİTTİ

    Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, "Tut, tut, Hasan abi, tut" diyerek, yuların tutulmasını istedi.

    AÇIKLAMASININ ARDINDAN SIRTÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

    Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Danaoğlu'nun o anları ise çevredeki insanların kahkahasına neden oldu. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.

    Gaziantep te eşekli eylem, Gelecek Partili ilçe başkanının düşmesiyle son buldu #1

    Gaziantep te eşekli eylem, Gelecek Partili ilçe başkanının düşmesiyle son buldu #2

    Gaziantep te eşekli eylem, Gelecek Partili ilçe başkanının düşmesiyle son buldu #3

    Gaziantep te eşekli eylem, Gelecek Partili ilçe başkanının düşmesiyle son buldu #4

    Gaziantep te eşekli eylem, Gelecek Partili ilçe başkanının düşmesiyle son buldu #5


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