Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan'dan AK Parti ve MHP'ye tehdit: Size yaşama hakkı yok Eski YÖK Başkanı, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Yusuf Ziya Özcan, KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi tehdit ettiği paylaşımında, "Size bundan sonra yaşama hakkı yok" dedi. Özcan, daha sonra yoğun tepki alan paylaşımını sildi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere odaklandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken siyaset arenasında hararet en üst seviyeye tırmandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak muhalefet adayı için aylardır devam eden görüşmeler büyük krizlerin ardından sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu. Gelecek Partili isimden tehdit mesajı Seçimler yaklaştıkça muhalif kesimden iktidara nefret paylaşımları yağdı. Hükümete ve Cumhur İttifakı'na yönelik bir tehdit de eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Yusuf Ziya Özcan'dan geldi. Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KHK'lılar üzerinden AK Parti ve MHP'yi hedef aldı. Tepkilerin ardından paylaşımı sildi Yoğun tepki üzerine paylaşımını silen Özcan, yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.