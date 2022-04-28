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    Gelecek Partisi, seçime kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı

    Gelecek Partisi, seçime kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı

    Gelecek Partisi'nin seçimlere kendi logosuyla, tek başına gireceğini açıklayan Cuma İçten, bu durumun aylar önce Ahmet Davutoğlu tarafından duyurulduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 15:03
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    Seçime doğru şekillenen ittifaklar arasındaki 6 siyasi partiden oluşan masa hızla dağılmaya başladı.

    Dün Deva Partisi Lideri Ali Babacan'ın seçime kendi logolarıyla gireceklerini söylemelerinin ardından bugün Gelecek Partisi'nden de açıklama geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu masa 2023'ü bile göremez, göreceksiniz." ifadelerinin üzerinden çok geçmeden, Gelecek Partisi de seçime kendi logolarıyla, tek başlarına gireceklerini duyurdu.

    'Seçime tek katılacağız' vurgusu

    Duyuruyu yapan Gelecek Partili Cuma İçten, seçime tek katılacaklarını söyleyen ilk partinin Gelecek Partisi olduğunu belirtti.

    Gelecek Partisi, seçime kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı VİDEO

    "Tek başına gireceğini açıklayan ilk partiyiz"

    Partilerinin bu açıklamayı aylar öncesinden yaptığını belirten İçten, sosyal medya hesabından Parti Lideri Ahmet Davutoğlu'nun daha önce yaptığı bir konuşmayı "Gelecek Partisi aylar öncesinde ilk seçimlere tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir." sözleriyle yayınladı.

    Gelecek Partisi, seçime kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı #1


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