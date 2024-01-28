Gençlerden Murat Kurum'a kedi sürprizi İstanbul'da gençlerle buluşan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a kedi hediye edildi.

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AA & Ensonhaber

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sultangazi'de gençlerle buluşan Murat Kurum'a kedi hediye edildi.

Gençlerden biri, Murat Kurum'a sürpriz yaparak kedisini hediye etti ve şunları söyledi:

Her programda ve kürsülerde etrafınızda kedilen olduğunu görüyorum. Kedilerle çok iyi iletişiminizin olduğunu düşünüyorum. Benim de bir kedim var. Seçimlerde size şans getireceğini düşünüyorum. Umarım size seçimlerde şans getirir. Adını Sacide koyduk. "Sadece İstanbul"dan esinlendik.

"Sacide'yi inşallah seçim kampanyamızın maskotu yapacağız"

Murat Kurum da gence teşekkür ederek şu ifadelerle karşılık verdi:

Nereye gitsem sahneye kedi çıkıyor. Geçen camiye gittim, yine kedi çıktı. Yani oraya reklam yapmak için, tiyatro oynamak için getiriyorlar dediler. Halbuki hepsi kendisi geldi. Sacide'yi inşallah seçim kampanyamızın maskotu yapacağız.

Murat Kurum, Sacide'yi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: