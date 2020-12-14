Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bu topraklarda gençler artık dağa çıkmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bu topraklarda gençler artık dağa çıkmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güneydoğu'da terör örgütüne rağmen sporu ve sporcuyu geliştirmeyi, yeni sporcular yetiştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Özellikle Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda terörden arındırılan bölgelerde yapılan spor tesisleri sayesinde gençlerin artık dağlara çıkmadığını, sporla ilgilendiğini ve yeni sporcuları yetiştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"HAKKARİ'NİN DAĞLARINDA KAYAK MERKEZİ VAR"

"Hakkari'nin dağlarında inşa ettiğimiz kayak merkezlerimiz, Şırnak'ın nehirlerinde yaptığımız rafting turnuvaları, terör örgütlerinin bombardımanından arındırılan Sarıkamış'ın telesiyejleri, bugün dünyanın pek çok ülkesinden gelen kayakçıları misafir ediyor."





"TERÖR ÖRGÜTÜ, O CENNET TOPRAKLARA DA İHANET ETTİ"

"Terör örgütü, bu ülkenin insanına ihanet ettiği gibi, o cennet topraklara da en büyük ihaneti gerçekleştirmiştir. Onların yakmalarına yıkmalarına rağmen, o tesisleri inşa ettik, yeniledik.Oralardan bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak sporcuları yetiştiriyoruz."





"ENTLERİMİZDE SPORU VE SPORCUYU GELİŞTİRECEĞİZ"

"Önceki haftada Hakkari'deydik. Birilerinin soldurmaya söndürmeye çalıştıkları Hakkari.. (Zapsuyu'nda yapılan rafting fotoğrafını göstererek) Hakkari'de Mardin'de Şırnak'ta Siirt'te Diyarbakır'da Adıyaman'da Urfa'da, sporcu ve sporcuyu geliştireceğiz. Şampiyonlar yetişecek, bunun meyveleri, ilk adımları var, buna inanıyorum."

Gençli ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Bu topraklarda gençler artık dağa çıkmayacak-Video