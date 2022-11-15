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    Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda İstanbul'daki terör saldırısını görüştü.
    • 15.11.2022 - 02:42
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    Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

    ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley’nin, mevkidaşı Orgeneral Güler’i telefonla aradığını bildirdi.

    Tersös saldırısı ve ikili askeri ilişkiler görüşüldü

    AA'nın haberine göre; Butler, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti.” ifadesini kullandı.

    Genelkurmay Başkanı Güler, ABD li mevkidaşıyla görüştü #1


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