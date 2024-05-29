Gökhan Günaydın: CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez

AA & Ensonhaber
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
"CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez"
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin bir başka soru üzerine Günaydın, şu ifadeleri kullandı:
(Cumhurbaşkanlığı seçimleri) O sürecin nasıl kötü yönetildiği, bir yıl sonraki yerel seçim sürecinde elde ettiğimiz başarıyla adeta kanıtlanmış durumdadır. CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez, hançerlemedi bugüne kadar. CHP, yoldaşlık ilkesiyle hayatına devam eden bir siyasal partidir.
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