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Gökhan Günaydın: CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez

Gökhan Günaydın: CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik "CHP'de hiç kimse birbirini hançerlemez, hançerlemedi bugüne kadar. CHP, yoldaşlık ilkesiyle hayatına devam eden bir siyasal partidir" dedi.