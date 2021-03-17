Golf sahasında tarım politikasını anlatan Sarıgül: Tarımı Bill Gates'e kaptırmam

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, golf sahasında tarım politikası anlattığı videoya açıklık getirirken, Bill Gates'in tarımla ilgili açıklamaların kendisine ait olduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir golf sahasında partisinin tarım politikasını anlattığı video ile tepkilere neden olmuştu.

Kısa Dalga'dan Pervin Metin'in video konferans ile konuğu olan Sarıgül, daha önce çilek tarlasında çektiği, tarım politikalarını anlattığı videonun dikkat çekmediğini, bu videonun ise gayri ihtiyarı olduğunu belirtirken, Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in tarımla ilgili açıklamalarını kendisinin daha önce zaten söylediğini savundu.

"ÇİLEK TARLASINDA ÇEKTİM, KİMSENİN DİKKATİNİ ÇEKMEDİ"

Sarıgül'ün açıklamaları özetle şöyle:

"Daha önce bir çilek tarlasına gittim. O tarlada çileğin nasıl yetiştirildiğine dair bir video paylaştım, kimsenin dikkatini çekmedi. Bu tarım videosu gayri ihtiyari oldu. O ara tarım üzerinde yoğun çalışmalar yapıyorduk. Biz tarıma çalışırken, arkadaşlardan bir bilgi geldi. Bill Gates’in tarımla ilgili bir açıklaması var dedi. Bill Gates diyor ki, ‘Tarım geleceğin konusudur.’ Bir arkadaşımızın da otelindeyiz. Misafiriz orada. O anda gelişen bir şey, planlanmış bir şey değil."

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"ERZİNCANLI SARIGÜL SÖYLEYİNCE NİYE KIYMETLİ OLMUYOR"

"Gelin arkadaşlar, buyurun çekin bakalım dedim.

‘Tarım Türkiye'nin geleceğidir, tarım sanayisini Türkiye Değişim Partisi iktidarı mutlaka kuracaktır. Bill Gates söyleyince kıymetli oluyor da Erzincanlı Mustafa Sarıgül söylediği zaman niye kıymeti olmuyor. Tarım Türkiye'nin geleceğidir, üretim Türkiye'nin geleceğidir. Tarımı sanayi haline getireceğiz ve tarım sanayisi ile ülkemizi geliştirip güçlendireceğiz.’

"TARIMI BİLLL GATES'E KAPTIRMAM"

Kendiliğinden olan bir şey. Bu videonun nerede çekildiği önemli değil. Konunun içeriğine bakmak lazım. Benim orada söylediğime bakmak lazım. Yalnız ben onu Bill Gates’ten daha önce söyledim. Ben tarımı Bill Gates’e kaptırmam.”

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