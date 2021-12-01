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- Güney Afrika Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Güney Afrika Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
- İHA
- 01.12.2021 - 19:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba’yı kabul etti.
GÜVEN MEKTUBUNU KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Duba’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.