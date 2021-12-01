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    Güney Afrika Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 19:20
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    Güney Afrika Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba’yı kabul etti.

    GÜVEN MEKTUBUNU KABUL ETTİ

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Duba’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

    Güney Afrika Büyükelçisi nden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #1

    Güney Afrika Büyükelçisi nden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #2

    Güney Afrika Büyükelçisi nden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #3

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