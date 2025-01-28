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Haber Merkezi

Siyasette özellikle muhalefet cephesinde erken seçim kulisleri ile birlikte, 2028'in cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmaları şimdiden başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemin öne çıkan başlıklarına değinen Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine resmen bugün itibarıyla start verdiklerini duyurdu.

Konuşmasında partisinin aday belirleme sürecine ilişkin yol haritasını da paylaşan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimlerini öne çıkararak, adayın CHP’ye üye olan tüm partililerin oylarıyla belirleneceğini açıkladı.

Bu açıklama, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içi demokrasiyi ön planda tutacağını ve adaylık sürecini geniş katılımla şekillendireceğini gösteriyor.

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GÜRBÜZ EVREN: "İMAMOĞLU HAYIRLI OLSUN"

TV 100'de Başak Şengül ve Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu Tartışma Konusu programında, Gazeteci Gürbüz Evren’in paylaştığı kulis bilgisi, CHP’de Cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreciyle ilgili önemli tartışmalara kapı araladı.

Evren, partisinin üyelerle ön seçim yöntemi üzerinde durduğunu belirterek, bu durumun Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını işaret ettiğini söyledi. Ancak, bu yöntemin Mansur Yavaş’ın onayı alınmadan hayata geçirildiğini vurguladı.

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"ÜYELERLE ÖN SEÇİM DEMEK, İMAMOĞLU ADAY DEMEKTİR"

Gürbüz Evren, programdaki açıklamasında şunları ifade etti:

İmamoğlu’na hayırlı olsun. Üyelerle ön seçim yapılması, doğrudan Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını ilan etmek anlamına geliyor. Ancak bu yöntemin devreye sokulması için Mansur Yavaş’ın onayı alınmadı.

"PARTİ İÇİNDE KRİZ KAPIDA"

Evren, sürecin parti organları dışında şekillendiğini belirterek, şunları söyledi:

Oysa Özgür Bey, adaylık için anket yapılacağını söylemişti. Fakat Meclis Grubu, Parti Meclisi ve MYK devre dışı bırakıldı. Kısacası, Ekrem Bey’in dediği oldu. Bu durum, partide ciddi bir krize neden olabilir.

Kulislerde tansiyonu artıran bu açıklamalar, CHP içinde adaylık sürecine dair gerilimin önümüzdeki günlerde daha da artacağını gösteriyor.