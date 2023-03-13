CHP'den Muharrem İnce'ye çağrı: Adaylıktan çekilmesini bekliyoruz CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, muhalefette oyların bölünmesine neden olan eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek adaylıktan çekilmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye resmen seçim sürecine girdi.

14 Mayıs'ta Türk halkı 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı saçecek.

Muhalefette 6'lı masa, büyük kavgaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaştı.

Muhalefetin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'na ise eski bir CHP'li, son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den beklemediği bir adım geldi.

İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu.

Muhalefette oylar bölündü yorumlarına neden olan bu gelişmeden sonra CHP adına ik açıklama geldi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erol, İnce'nin kendileri lehine adaylıktan çekilmesini beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce'nin sağduyusuna güveniyoruz"

"Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü seviyede görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı...

Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz.

"Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır"

Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır. Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum.

"Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz"

AK Parti'nin kimlerle ittifak yapacağına dair son gelişmeleri takip ediyoruz. Hiç kimsenin bir araya gelme ihtimali vermediği partiler bir araya geliyor. Biz kendi içimizde yetişen değerimizle neden bir araya gelmeyelim?

Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir."