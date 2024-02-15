Gürsel Tekin: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin, yine zehir zemberek sözlerle partisine yüklendi. Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verip vermeyeceğine dair, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de yerel seçimlere doğru gidilerken muhalefette iç karışıklık sürüyor.

31 Mart'a kısa bir süre kala CHP'de yaşanan anlaşmazlıklar ve istifalar partiye kan kaybettiriyor.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin de partiden istifasını açıklayarak gündem olmuştu.

"Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar"

Yaptığı uzun istifa açıklamasında parti yönetimine yönelik zehir zemberek ifadeler kullanan Tekin, Haber Türk'te katıldığı programda da yine benzer sözler söyledi.



Sunucu Fevzi Çakır'ın, "Yerel seçimde tavrınız ne olacak? Sayın Ekrem İmamoğlu için destek talep edecek misiniz, çalışacak mısınız?" sorusuna Tekin, "Efendim bunlar değişimci değil, çürümüş adamların ne desteği olacakmış da ben onlara destek olacağım." dedi.



İsmi belediye başkan adaylığı için geçiyordu

İsmi Kadıköy veya Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için geçen Gürsel Tekin, aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Tekin, istifa açıklamasında CHP'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’nin Atatürkçü ve sosyal demokrat kimliğinden uzaklaştığını belirtmişti.