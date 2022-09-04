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    Gürsel Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir

    Gürsel Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir

    CHP Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde HDP'ye bakanlık verebileceklerini, bunun tersinin ise milli iradeye ters düştüğünü söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 17:40
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    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Pınar Işık Ardor'un TV100'de sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu.

    Gündemi değerlendiren Tekin'e Ardor "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

    Tekin soruya TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini örnek vererek cevap verdi.

    "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir"

    HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü belirten CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." diye konuştu.

    Gürsel Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir VİDEO

    Gürsel Tekin: HDP ye bakanlık verilebilir #1


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