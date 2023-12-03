Gürsel Tekin: Kadıköy adaylığı için başvuru yaptım CHP'li Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday olmak için resmi başvuru yaptığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler öncesi siyasi partilerde kulisler hareketleniyor.

CHP'de kurultay sürecinde genel başkan adaylığı gündeme gelen Gürsel Tekin, Kadıköy için adaylık başvurusu yaptı.



"Ben Kadıköy'de yetiştim"

TV100 programında Kübra Par'a konuk olan Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday olmak için resmi başvuru yaptığını açıkladı.

Kadıköy'de büyüdüğünü belirten Tekin, şunları söyledi:

Ben Kadıköy Belediyesi içinde yetiştim büyüdüm, 5 yıl da başkan vekilliği yaptım. Kadıköy belediye başkanlığı için resmi başvurumu yaptım. Siyasette matematik önemli ama siyasette matematiğin geçerliliği çok tartışma konusudur.

Gürsel Tekin kimdir

1 Haziran 1964 tarihinde Ardahan'ın Karlıyazı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ardahan'da tamamladı. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdi. 1987 yılında mezun oldu.

Siyasi kariyeri

Üniversite yıllarında aktif siyasete atıldı. 1985 yılında Gençlik Kolları'na üye oldu. 1987 yılında Ardahan İl Başkanlığı'na seçildi. 1991 yılında Parti Meclisi Üyesi seçildi.

CHP milletvekilliği

1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Ardahan Belediye Başkanı seçildi. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden Belediye Başkanı seçildi. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde aday olmadı.

2011 yılında yapılan genel seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2014 yılında CHP Genel Sekreteri seçildi. 2016 yılında Genel Sekreterlik görevinden istifa etti.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili olarak yeniden seçildi. 2023 yılında yapılan genel seçimlerde aday olmadı.

Siyasi hayatı boyunca CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Gürsel Tekin, muhalefet cephesinde önemli bir figür olarak öne çıktı. Ardahan Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. CHP Genel Sekreterliği döneminde ise partinin kurumsallaşmasını ve güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalar yürüttü.

Gürsel Tekin, evli ve üç çocuk babasıdır.