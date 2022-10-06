Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem: Kırgınım, böyle laflar olur mu

Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem: Kırgınım, böyle laflar olur mu

"HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki skandal çıkışıyla büyük tepki toplayan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yetkisi yok" sözleri nedeniyle kırgın olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında kullandığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle tepki toplamıştı.

Bu sözlerin ardından Millet İttifakı'nda gerginlik çıkmış, CHP konuyu "Yetkisi yok" diyerek kapatmıştı.

Karar TV Youtube kanalında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un konuğu olan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından eleştirilmesine içerlediğini söyledi.

"Yetkisi yok, etkisi yok falan.. Böyle laf olur mu?"

Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu ifade eden Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun "Yetkisi yok" lafıyla ilgili "Böyle laflar olur mu. Yetkisi yok, etkisi yok.. Kaldı ki benim bu konudaki hassasiyetimi en iyi bilen o" dedi.

"Dersim meselesinde yanında ben vardım"

Sözlerine devam eden Tekin, "Genel başkanımızın etrafında Dersim meselesinde ben vardım. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin. En iyi sen bilirsin sayın genel başkan. Onun için kırgınım yani" diye konuştu.

Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem: Kırgınım, böyle laflar olur mu VİDEO