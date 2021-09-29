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    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen'in sözlü kavgası

    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen'in sözlü kavgası

    Habertürk canlı yayınına konuk olan akademisyen Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında tansiyon yükselirken, Hacısalihoğlu'nun hakaretamiz sözü ortamı gerdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 02:43
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 02:55
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    Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te siyaset gündemine dair konular ele alındı.

    Hemen hemen her tartışma programında yer alan ve her konuda konuşan Ersan Şen, bu kez akademisyen Yaşar Hacısalihoğlu ile ekran sürtüşmesi yaşadı.

    Programın sonlarına doğru, Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.

    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen'in sözlü kavgası-Video

    HACISALİHOĞLU İLE ERSAN ŞEN ARASINDA SÖZLÜ SATAŞMA

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesi üzerine hararetlenen tartışmada Yaşar Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" deyince ortam daha da gerildi.

    Ersan Şen de aynı ifadelerle karşılık verince moderatör Kübra Par araya girdi ve yayını sonlandırdı.

    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen in sözlü kavgası #1

    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen in sözlü kavgası #2

    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen in sözlü kavgası #3

    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen in sözlü kavgası #4

    Tartışma programlarının değişmez ismi Erşan Şen, izleyiciyi bıktırdı - haberi okumak için tıklayın

    Habertürk canlı yayınında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen in sözlü kavgası #5

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