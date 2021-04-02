Habertürk'te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında 'senin için üzülüyorum' polemiği

Habertürk'te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında 'senin için üzülüyorum' polemiği

Habertürk canlı yayınında, siyaset bilimci Mehmet Şahin ile CUmhuriyet yazarı Mustafa Balbay arasında "benim adıma üzülme" tartışması yaşandı.

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında gündeme dair konular ele alındı.

Terör propagandası ve 6-7 Ekim olaylarına sebep olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutuklu olarak yargılanan Selahattin Demirtaş'ın 3. ittifak söyleminin de tartışıldığı programda, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, siyaset bilimci Mehmet Şahin'in kendisine yönelik "Sayın Balbay'a üzüldüm" sözlerine tepki gösterdi.

"SİZİN ADINIZA ÜZÜLÜYORUM"

"Sayın Balbay'a üzüldüm biraz, Demirtaş'la kurulan duygusal bağ, Diyarbakır anneleriyle kurulsaydı, şimdiye kadar bu sorun çözülürdü" ifadelerini kullanan Mehmet Şahin'e Balbay'ın tepkisi şöyle oldu:

Habertürk'te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında 'senin için üzülüyorum' polemiği-Video

"BENİM ADIMA ÜZÜLMEYİN"

"Benim adıma konuşmayın, benim adıma üzülmeyin, ne olduğumuzu bilelim, öyle konuşalım. Lafınızı bilin."





ŞAHİN: "SÖZÜMÜ GERİ ALIYORUM"

Mustafa Balbay'ın ısrarlı eleştirileri sonrası moderatör Kübra Par da tartışmanın kişiselleştirilmemesini isteyince Mehmet Şahin, "Sizin adınıza üzüldüğüm için pişmanım, sözümü geri alıyorum" dedi.