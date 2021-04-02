Euro
9.5713
-0.2%
Dolar
8.1097
0.05%
Altın
452.03
0.23%
Borsa
1.427
0%
Bitcoin
486.780
-0.89%
EXEN Coin
20.77
2.72%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C
    Habertürk'te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında 'senin için üzülüyorum' polemiği

    Habertürk'te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında 'senin için üzülüyorum' polemiği

    Habertürk canlı yayınında, siyaset bilimci Mehmet Şahin ile CUmhuriyet yazarı Mustafa Balbay arasında "benim adıma üzülme" tartışması yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 05:55
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 07:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında gündeme dair konular ele alındı.

    Terör propagandası ve 6-7 Ekim olaylarına sebep olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutuklu olarak yargılanan Selahattin Demirtaş'ın 3. ittifak söyleminin de tartışıldığı programda, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, CHP eski milletvekili Mustafa Balbay, siyaset bilimci Mehmet Şahin'in kendisine yönelik "Sayın Balbay'a üzüldüm" sözlerine tepki gösterdi.

    "SİZİN ADINIZA ÜZÜLÜYORUM"

    "Sayın Balbay'a üzüldüm biraz, Demirtaş'la kurulan duygusal bağ, Diyarbakır anneleriyle kurulsaydı, şimdiye kadar bu sorun çözülürdü" ifadelerini kullanan Mehmet Şahin'e Balbay'ın tepkisi şöyle oldu:

    Habertürk'te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında 'senin için üzülüyorum' polemiği-Video

    Habertürk te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında senin için üzülüyorum polemiği #1

    "BENİM ADIMA ÜZÜLMEYİN"

    "Benim adıma konuşmayın, benim adıma üzülmeyin, ne olduğumuzu bilelim, öyle konuşalım. Lafınızı bilin."

    Habertürk te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında senin için üzülüyorum polemiği #2

    ŞAHİN: "SÖZÜMÜ GERİ ALIYORUM"

    Mustafa Balbay'ın ısrarlı eleştirileri sonrası moderatör Kübra Par da tartışmanın kişiselleştirilmemesini isteyince Mehmet Şahin, "Sizin adınıza üzüldüğüm için pişmanım, sözümü geri alıyorum" dedi.

    Habertürk te Mustafa Balbay ile Mehmet Şahin arasında senin için üzülüyorum polemiği #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir