Haiti Devlet Başkanı'na suikast şüphelilerinden 17 kişiye gözaltı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yönelik suikast düzenlediği iddia edilen 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirildi.

Suikasta uğrayan Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, çarşamba günü evinde olduğu sırada, gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından öldürülmüştü eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirildi.

Suikast sonucu geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçlerinin, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke genelinde başlattığı geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, konuya ilişkin açıklamasında, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söyledi.

10 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganların bulunması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Charles, 3 şüphelinin polis tarafından öldürüldüğünü, kaçak olduğunu düşündükleri 8 kişinin arandığını belirtti.

Böylece şimdiye kadar operasyonlar kapsamında öldürülen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

''ADAMLAR BİR EVDE SAKLANIYORDU''

Charles, operasyonunun çarşamba gecesi başladığına işaret ederek "Bu adamlar bir evde saklanıyordu ve onları çıkmaya zorladık. Onları adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.