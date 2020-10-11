CNN Türk canlı yayınına konuk olan Hakan Bayrakçı, sözde Ermeni soykırımı ve terör örgütü PKK'yı destekler nitelikte paylaşımlar yapan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert eleştiriler yöneltti.

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri mücadele ve yapılan geçici ateşkes konuşuldu.

Programın konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CHP'li Tuncay Özkan'ın mektubundan bahis açılınca, mektubun özellikle Canan Kaftancıoğlu gibi parti içinde olup, CHP ilkelerine ters hareket edenleri hedef aldığını belirtti.

BAYRAKÇI, KAFTANCIOĞLU'NU SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

Canan Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı ve terör örgütü PKK hakkında daha önceki söylemlerini ve sosyal medya paylaşımlarını hatırlatan Bayrakçı, böyle birinin CHP'de böyle tavırla içine girme hakkının olmadığını aksi takdirde partide yer almaması gerektiğini sinirli ve yüksek bir sesle savunarak şunları söyledi:

"SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI, PKK'YI SAVUNUYOR"

"Kaftancıoğlu'nun icraatlarını beğenmiyorum, 15 kez söyledim. İma yollu da olsa, '24 Nisan'da ne oldu? Neyi kastettiğimi biliyorsunuz değil mi? 1915 desem bir şey hatırlar mısınız?' diyerek, sözde Ermeni soykırımını savunan paylaşımları yapma hakkı yoktur. Olmaz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin il başkanı bunu diyemez. Onu geçtik. PKK konusundaki imalar.."

"NİYE HALA GÖREVİNDE?"

"Faik Öztrak'ı çok beğeniyorum. Partinin sözcüsü. Çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiriyor. Niye hala görevinde? 50 kere söyledim. Cemal Canpolat gibi milli duruşu olan bir adamı, niye göreve getirmiyorsunuz? Engel oluyorsunuz. Adam imza toplamış. Yoksa adam Alevi diye mi?"

Hakan Bayrakçı, Canan Kaftancıoğlu'na ateş püskürdü-Video