Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Suriye ve Irak tezkerelerine hayır denmesinin utanç verici olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun aksine asıl hayır diyenlerin ihanet içinde olduğunu söyledi.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi'nde, TBMM'den geçen Irak ve Suriye tezkereleri de masaya yatırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEZKERE ELEŞTİRİSİ

Programın konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, tezkereye hayır diyen ve evet denmesini "vatana ihanet" olarak yorumlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

"AYIPLARINI KAPATMAK İÇİN BAĞIRIYORLAR"

Bayrakçı, tezkerelerin açıkça terörle mücadeleye karşı hazırlığı amaçladığının bilinmesine karşın evet diyemeyenlerin, kendi ayıplarını kapatmak için seslerini yükselttiklerini belirterek şunları söyledi:

Hakan Bayrakçı'dan CHP'ye tezkere tepkisi - Video

"SEÇMEN BUNU YER Mİ"

"Sınırımıza kurdurulmak istenen PKK devletine yeltenenlere iki tokat atmak için verilen bir tezkeredir. Basbas bağırmayla milleti kandıramazsınız. Bu tezkereye birileri evet diyemiyorsa, kendi ayıbını kapatmak için abuk sabuk bağırıyor. Seçmen bunu yer mi?

"KILIÇDAROĞLU, AMAN HDP'Yİ KAYBETMEYELİM PANİĞİNDE"

Kemal Kılıçdaroğlu süper zeka planları doğrultusunda, aman HDP'yi kaybetmeyeyim paniğinde.. Halbuki haberi yok, HDP'nin 8-10 puanını kendine yaklaştırıacak, onun dışında da herkesi kaybedecek. Farkında değil. Bir de utanmadan, yalanlar uydurarak, 'Bu tezkereye evet diyen vatan hainidir' diye laflar konuşuyorsunuz.





"HDP İLE KOL KOLA GİR, SHP GİBİ OLURSUN"

Aklı sıra İyi Parti'ye şu mesajı veriyor: 'İstersen git, bak ben HDP ile 35'i buluyorum'.. Bulamazsın! Senin 25'in konsolide değil. HDP ile gir bakayım bu şekilde kol kola. SHP, 1993'te Meclis'e HDP milletvekillerini soktu diye 30'dan 3'e düştü. Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun. Yaptığı ayıbı süslemeye çalışıyor."





"HDP'YE HOŞ GÖRÜNMEK İÇİN HAYIR DEDİLER"

"Gerçek şudur. Bu devlet, güneyine bir PKK devleti kurdurmamak için gerekirse ABD'nin de onun da bunun da oyununu bozar, oraya da girer, şamarı da basar. Bunun eveti hayırıdır. Siz buna, sırf HDP'ye hoş görünmek için hayır diyeceksiniz, sonra da bunu süslemek için yalanlar uyduracaksınız. Hadi oradan.

"ASIL HAYIR DİYENLER, CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞTİR"

İşte bu sebeplerle 11 yıldır mağlubiyet rekorları kırdı Kılıçdaroğlu. Tezkere olayı, boşuna tartışılan, tartışıldıkça utandığım bir şeydi. Asıl buna hayır diyenler, Cumhuriyet'e karşı hıyanette bulunmuştur."