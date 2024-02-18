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Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.