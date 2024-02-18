Hakan Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

AA
60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da.
Burada temaslarda bulunan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ie görüştü.
Yapılacak toplantılar ele alındı
Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti.
Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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