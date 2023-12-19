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Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü Resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi.