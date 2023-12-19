Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü

DHA
Dışişleri Bakanı hakan Fidan, diplomasi trafiğine devam ediyor.
Fidan bu kapsamda Türkiye'ye gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı.
Konuya ilişkin açıklama Bakanlık'tan geldi.
Heyetler arası görüşme yapıldı
Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da, Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ağırladı. Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı" denildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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