Hakan Fidan: Terörle mücadelede Irak ortak harekete hazır Irak'ın terörle mücadelede ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK'nın Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir terör örgütü olduğunu ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler" dedi.

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Türkiye ile Irak arasında geçtiğimiz günlerde terörle mücadele konusunda önemli kararlar alındı.

Bursa'da katıldığı bir etkinlikte bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda başkanlık görevi sırasında, "Sadece karşımıza çıkan teröristle uğraşmayacağız. Peşine düştüğümüz teröristleri yakalayıp gerekeni yapacağız" diye konsept oluşturduklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Öyle de yaptık. Dış politikamıza bunu uyguladığımız zaman sadece önümüze çıkan tehditlerle değil, aynı zamanda ülkemiz için gerekli olan fırsatları, imkanları, milli menfaatleri dünyanın neresinde olursa olsun bulup elde edeceğiz. Sadece uluslararası sistemin önümüze çıkardığı engellerle vaktimizi harcamayacağız, mücadele ederken ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz için iyi olanın da peşinden koşacağız. Fırsatların da peşinden koşacağız. İşte bu yüzden Türkiye artan imkan ve kabiliyetleriyle adalet ve vicdan temelinde yeni bir dünya düzeni kurulması için öncü rol üstlenmiş durumdadır. Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' söyleminin dünyanın her köşesinde karşılık bulması asla boşuna değil.

"Irak ortak harekete hazır"

Türkiye'nin artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülke olduğunu belirten Fidan, şunları söyledi: