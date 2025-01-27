Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

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Türkiye ile Yunanistan arasında önemli temas...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GELİŞMELER ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan'ın Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile telefon görüşmesinde ilerleyen dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.