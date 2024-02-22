Hakan Fidan'dan Gazze için ateşkes çağrısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumu ve G20'yi daha etkin rol oynamaya davet etti.

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AA & Ensonhaber

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Şeridi'ndeki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini belirterek uluslararası toplum ile G20'yi ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı.

Fidan, Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığını hatırlatarak Türkiye'nin tarafların diplomasiye dönerek müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmalarını umduğunu ve bu yöndeki girişimlerini devam ettireceğini aktardı.

Uluslararası toplumun küresel eşitsizlik ve adaletsizlik, ekonomik kırılganlıklar, çevresel sorunlar ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojilerin getirdiği birçok sınamayla da karşı karşıya olduğunu belirten Fidan, küresel diplomasi ve G20'nin tüm kriz alanlarında ortak inisiyatif geliştirmesinin önemine dikkatiçekerek tüm tarafları küresel barış ve güvenlik için çalışmaya davet etti.

Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Ukrayna'daki savaş, NATO'nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.